انت الان تتابع الإسكان: توصل الصرف الصحي لـ65% من المواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عاصم الجزار وزير الإسكان

قالت المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، إن التحدي الأكبر لقطاع المرافق، توفير خدمات الصرف الصحي خاصة بالمناطق الريفية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في نسب تغطية تلك المناطق بخدمات الصرف الصحي، إذ تم توصيل الصرف الصحي لحوالي 65 % من سكان الجمهورية، منها 94% من سكان المدن مقارنة بـ79% في عام 2014، و34% من سكان المناطق الريفية مقارنة بـ12% في عام 2014، جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الدولي الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تحت شعار "نحو مياه مستدامة (التحديات .. الفرص والحلول)".

وأكدت المنشاوي، اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، مشيرة إلى إطلاق المشروع القومي لصرف صحي القرى الذي يهدف للوصول بنسبة التغطية للمناطق الريفية إلى 100%، إذ أن عدد قرى الجمهورية حاليا 4 آلاف و740 قرية يتبعها أكثر من 27 ألف نجع وعزبة وتابع.وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة

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