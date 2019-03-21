رحلة المليون.. افتتاح معرض زهور الربيع بالأورمان

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معرض الزهور بحديقة الأورمان
افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، الدورة رقم 86 للمعرض السنوي لزهور الربيع، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قائلا إن المعرض، وهو الأقدم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، يقام على مساحة على مساحة 28 ألف متر مربع منها 25 ألف متر مساحات مكشوفة بحديقة الأورمان بالجيزة، ويستمر لمدة شهر كامل، كما أن رؤية الوزارة هدفها تحويل المعرض في السنوات المقبلة إلى حدث ترفيهى ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين.
وقال أبو ستيت، في مؤتمر صحفي عقب الافتتاح، إن قطاعات إنتاج الزهور ونباتات الزينة بمختلف أنواعها، والصناعات المرتبطة بهما يمكن أن تساهم جميعها في خطط الدولة للنهوض الاقتصادى، كما يمكن لهذه القطاعات أن تتحول إلى أحد روافد المشروعات الصغيرة للقضاء على البطالة بين الشباب. وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة عدد
وقال أبو ستيت، في مؤتمر صحفي عقب الافتتاح، إن قطاعات إنتاج الزهور ونباتات الزينة بمختلف أنواعها، والصناعات المرتبطة بهما يمكن أن تساهم جميعها في خطط الدولة للنهوض الاقتصادى، كما يمكن لهذه القطاعات أن تتحول إلى أحد روافد المشروعات الصغيرة للقضاء على البطالة بين الشباب.
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة عدد زوار المعرض إلى مليون زائر هذا العام ضمن خطة مدروسة تستهدف نشر ثقافة نباتات الزينة والزهور في المجتمع المصري. وعقب المؤتمر الصحفي، تفقد وزير الزراعة أجنحة المعرض المختلفة، واستعرض منتجات الشركات المشاركة في المعرض.
وارتفع عدد المشاركين في معرض زهور الربيع إلى 180 عارضا ومشاركا. وقالت الدكتورة جيهان المنوفي رئيسة قطاع الإرشاد بالوزارة، إن الوزارة حريصة على استيعاب العدد الأكبر من الراغبين في المشاركة في المعرض. (التفاصيل)
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