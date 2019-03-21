انت الان تتابع رحلة المليون.. افتتاح معرض زهور الربيع بالأورمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

معرض الزهور بحديقة الأورمان

افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، الدورة رقم 86 للمعرض السنوي لزهور الربيع، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قائلا إن المعرض، وهو الأقدم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، يقام على مساحة على مساحة 28 ألف متر مربع منها 25 ألف متر مساحات مكشوفة بحديقة الأورمان بالجيزة، ويستمر لمدة شهر كامل، كما أن رؤية الوزارة هدفها تحويل المعرض في السنوات المقبلة إلى حدث ترفيهى ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين.

وقال أبو ستيت، في مؤتمر صحفي عقب الافتتاح، إن قطاعات إنتاج الزهور ونباتات الزينة بمختلف أنواعها، والصناعات المرتبطة بهما يمكن أن تساهم جميعها في خطط الدولة للنهوض الاقتصادى، كما يمكن لهذه القطاعات أن تتحول إلى أحد روافد المشروعات الصغيرة للقضاء على البطالة بين الشباب. وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة عدد

Advertisements