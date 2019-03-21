شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تكرم الأمهات المثاليات بهدايا عينية ورحلات عمرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت محافظة القاهرة بالأم المصرية في عيدها وكرمت 63 من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والديوان العام والأحياء والمديريات التابعة لها خلال الاحتفالية الكبرى التى نظمتها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.

وهنأ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الأمهات المثاليات الفائزات، مؤكداَ أن تكريمهن يأتي عرفاناَ بالجميل لما قدمهن لأسرهن وللمجتمع من عطاء وتضحية ونكران الذات، وشمل التكريم تقديم شهادة تقدير وهدايا عينية مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية والشركات، كما تم خلال فعاليات الاحتفالية منح 7 رحلات عمرة للأمهات المثاليات الأوائل على مستوى محافظة القاهرة وبنظام القرعة 3 رحلات مقدمة من إحدى مؤسسات المجتمع الخيرية و4 أخرى مقدمة من الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية.

وقال محافظ القاهرة، فى كلمته، إن هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهم في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات ودليلاً علي تحضره وعاملاً أساسيا في تقدمه، وقدم خالص الشكر والامتنان لكل أم وزوجة وابنة شهيد ضحت وتحملت ألم فراق الأحباء من أجل الوطن.

محافظة القاهرة تكرم الأمهات المثاليات