شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون مصرى ألمانى لإنشاء مجمع للأسمدة الأزوتية بالعين السخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت شركة النصر للكيماويات الوسيطة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة «thyssenkrupp» الألمانية بالتعاون مع شركة «بتروجيت» عقد إنشاء مجمع الأسمدة الأزوتية بإجمالى 6 مصانع، وذلك استمرارًا للجهود المبذولة لتنفيذ مخططات التنمية الشاملة وخلق مشروعات قومية جديدة تساهم في دفع عجلة الإقتصاد القومى في كافة القطاعات وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

يأتى إنشاء المجمع ضمن المرحلة الثانية من مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة الذي يقام حالياً بمنطقة العين السخنة ومن المنتظر إفتتاح مراحله الأولى خلال الفترة القادمة، ويهدف المشروع الذي تم توقيع عقده إلى تعظيم الإستفادة من الموارد الإقتصادية المتاحة وزيادة إنتاج الأسمدة الأزوتية بما يغطى السوق المحلى وإستغلال تزايد الطلب العالمى على الأسمدة بتصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق العالمية .

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وخلال مراسم توقيع العقد أكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أهمية إنشاء هذا المجمع الضخم بالتعاون مع الجانب الألمانى، مؤكداً أن المجمع يعد قلعة صناعية ضخمة وإضافة هامة في طريق التعاون بين مصر وألمانيا خاصة في ظل العلاقات الإستراتيجية الراسخة التي تربط بين البلدين حكومة وشعباً .

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة أن المجمع يساهم في بناء قاعدة من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل في هذا المجال، كذلك الإستعانة بالخبراء العالميين مع الإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية ومعايير البيئة العالمية .

من جانبه أشاد ممثل شركة «thyssenkrupp» الألمانية بمستوى التنسيق والتفاهم بين ممثلى الجانبين لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس المجمع التي تسهم في تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع، مشيراً إلى أن المجمع سيتيح منتجات جديدة من الأسمدة ذات جودة عالمية .

حضر مراسم توقيع العقد رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وعدد من ممثلى الجانبين المصرى والألمانى .