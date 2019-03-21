شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال رسمي وشعبي لوزيرة الهجرة بمطار كرايستشيرش بنيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، فجر الخميس، إلى مطار كرايستشيرش بنيوزيلندا، للمشاركة غدًا الجمعة، في الجنازة الرسمية لشهداء مذبحة مسجدي نيوزيلندا، حيث كان في استقبالها وفد رسمي وشعبي من المدينة وممثلين عن السكان الأصليين لنيوزيلندا، وممثلين عن الجالية المصرية.

وتستهل وزيرة الهجرة زيارتها بلقاء أسر الشهداء المصريين بحادث المسجدين الإرهابي، وكذلك الاطمئنان على المصابين المصريين بالحادث، وخاصة زوجات وأمهات الضحايا تزامنا مع احتفالات عيد الأم، لمواساتهم والتخفيف عنهم، فضلًا عن عقد لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك.

Advertisements

كما أوضحت أن الحكومة النيوزيلندية طلبت ترتيب لقاء وزيرة الهجرة بوزير الدفاع وعمدة المدينة، كما ستلتقي رموز الجالية لبحث قضاياهم ومشاكلهم ووضع حلول لها، موجهة رسالة تعاطف لجميع المتضررين من جراء ذلك الهجوم.

وأكدت الوزيرة تفهمها أن هذا العمل الإرهابي حالة استثنائية لن تغير جوهر ما تمثله نيوزيلندا التي رأت فيها نموذجا للتنوع والتعاطف والرحمة، فتلك القيم لن تهتز من هذا الهجوم، مشيدة بما تتمتع به من سمعة طيبة كدولة آمنة ومرحبة وسلمية تضم أكثر من 200 عرق.

كان قد سبق أن أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنه عقب وقوع الحادث، كان لزامًا علينا السفر لتقديم واجب العزاء وتقديم كافة الدعم لهم وللمصابين ومتابعة أسرهم، وللتأكيد على أن مصر لم ولن تنسى أبناءها في الخارج.