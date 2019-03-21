شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة لافتة للنساء في قمة «صوت مصر.. صحوة العقول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد قمة «صوت مصر... صحوة العقول»، تحت رعاية وزارتي الاتصالات، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج التي تنظمها شركة سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية بالتعاون مع شركة فيكتورى لينك الرائدة في مجال الحلول الرقمية المتكاملة، بالقاهرة في 14 إبريل المقبل، حضورا لافتا واحتفاء كبيرا بالمرأة ودورها في المشاركة في دعم المجتمع المصرى والإنطلاق نحو المستقبل، وذلك من خلال مشاركة واسعة للنساء في فعاليات القمة، حيث تمثل السيدات ما يقرب من نصف عدد المتحدثين في الجلسات المتعددة للقمة.

وتستعرض قمة «صوت مصر.. صحوة العقول» التجارب الإبداعية في مجال التكنولوجيا المستخدمة لخدمة قطاعات مختلفة في الدولة تتنوع ما بين التحول الرقمى والمجتمع اللانقدى، الشمول المالى، الذكاء الإصطناعى، دور القطاع الخاص في المشاركة لتنمية المجتمع، تمكين المرأة، الإعلام والسياحة.

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يشارك في القمة عدد من الأسماء البارزة في مقدمتهم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السيدة بليرتا إليكو، ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إليزابيث ليندر المدير التنفيذي للاتصالات العالمية والشئون الخارجية بشركة beautiful destination أحد أهم الشركات المتخصصة في الترويج السياحي والتي ستتناول خلال مشاركتها في القمة دور مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للمناطق السياحية.

بليرتا إليكو، ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في مصر

كما تشارك في المؤتمر مدير المسؤولية الاجتماعية بمؤسسة MBC مريم فرج، وهي أحد الأصوات الهامة في مجال تنمية الشباب وتمكين المرأة، وفى تجربة استخدام التكنولوجيا في الإعلام تشارك هالة حجازي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، وفى مجال التسويق والترويج السياحي تتحدث نادين فرج رئيس مؤسسة Art d’ Egypte صاحبة مبادرة «ليلة في المتحف المصري»، وهى أحد المبادرات الفريدة في التسويق لمصر سياحيا، كما تشارك في المؤتمر إيمي موافى مؤسس شريك والرئيس التنفيذي لشبكة MO4 التي تصدر عددا من المواقع الإلكترونية.

لمياء كامل الرئيس التنفيذى لشركة سى سى بلاس

مدير المسؤولية الاجتماعية بمؤسسة MBC مريم فرج

وقد صرحت لمياء كامل، الرئيس التنفيذى لشركة سى سى بلاس المنظمة للمؤتمر، إن المشاركة الواسعة للنساء في قمة «صوت مصر.. صحوة العقول» تأتى في إطار الاحتفاء بمشاركة المرأة في التحولات التكنولوجية التي تحدث في المجتمع المصرى، ودورها الرائد في جميع المجالات التي تثبت فيها دائما أنها نصف المجتمع بالمشاركة الفعلية والإيجابية، وما تحققه من إنجازات على أرض الواقع تساهم في دفع الوطن نحو الدخول، وبقوة، في عصر التحولات الرقمية.

يذكر أن قمة «صوت مصر... صحوة العقول» تعد أول تطبيق لتوصيات قمة صوت مصر التي عقدت العام الماضي في دورتها الثالثة، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وشارك فيها نخبة من الخبراء، والمتخصصين بهدف الترويج للهوية المصرية.

وزيرة الهجرة نبيلة مكرم