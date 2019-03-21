شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يبدأ اليوم الثاني لـ«التعديلات الدستورية» بالاستماع لـ«ممثلي الهيئات القضائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الخميس، جلسات الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بالاستماع إلى ممثلى الجهات والهيئات القضائية.

وقال «عبدالعال»، في بداية جلسة، الخميس، إن الحوار أساسه الاستماع والإنصات، مشيرا إلى أنه تم وضع قواعد الكلام، وهي: يمنح رئيس المجلس الكلمة ويراعي التوازن في توزيع الكلمات، يتاح للمتكلم الكلام بحد أقصى 10 دقائق، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، ويختار الموضوعات التي يجب التركيز عليها، وأرجو من المتكلمين الالتزام بالوقت المحدد لهم حتى يفسح المجال لأكبر عدد، ولا يجوز مقاطعة المتكلم أو توجيه أسئلة إليه من القاعة، ولرئيس المجلس طلب توضيح مسألة أو إيضاحها أو توجيه المتحدث بمراعاة الحدود الدستورية.

وكانت اللجنة قد عقدت، الأربعاء، الجلسة الأولى بحضور الأزهر والكنيسة المصرية، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ونخبة من رجال الصحافة والإعلام.