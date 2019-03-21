شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص 43 مليون مواطن منذ انطلاق «100مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أنه تم فحص 43 مليونا و32 ألف مواطن في المراحل الثلاثة من المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) للقضاء على فيروس (سي)، والكشف عن الأمراض غير السارية في الـ27 محافظة، وذلك منذ انطلاقها .

وقالت «زايد» في بيان اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من فحص 12 مليونًا و101 ألف مواطن بالمحافظات الـ7 بالمرحلة الثالثة من المبادرة، وذلك منذ انطلاق المرحلة في الأول من مارس الجاري وحتى أمس الأربعاء، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

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وأضافت أن المرحلة الثالثة ما زالت تشهد إقبالاً كثيفًا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، للانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، إن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالًا بتردد 2 مليون و830 ألف مواطن، تليها محافظة الشرقية بتردد 2 مليون و688 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة 2 مليون و374 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد مليون و596 ألف مواطن، ثم المنيا مليون و516 ألف مواطن، تليها محافظة قنا بتردد 957 ألفا و753 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 136 ألفًا و45 مواطنًا.

يذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن (15335)، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة (www.stophcv.eg)، والذي يتضمن مراكز علاج فيروس (سي) والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.