شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الكبار»: انخفاض نسبة الأمية بالبحيرة من 45 لـ35% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور عاشور عمرى، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بجهود المؤسسات المتعاونة مع الهيئة في محافظة البحيرة وعلى رأسها جامعة دمنهور في تخفيض نسبة الأمية بالمحافظة من 45% إلى 35% خلال الفترة الماضية.

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جاء ذلك خلال قيامه بتوقيع بروتوكول للتعاون بصفته ممثلًأ للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مع جامعة دمنهور والتي مثلتها الدكتورة غادة غتورى، عميد كلية التربية بالجامعة، للمساهمة في محو الأمية بالمحافظة، ويقضى البروتوكول بمحو أمية 8 أشخاص كشرط لتخرج طلاب كلية التربية بجامعة دمنهور.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، إن هذا البروتوكول يأتي إنطلاقًا من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعليم والبحث العلمي، ومبادرة 2030 لتحقيق التقدم في كافة المجالات، لتحقيق نهضة شاملة للمحافظة.

وأكد الدكتور سعيد عبدالغنى، نائب رئيس الجامعة، أن جامعة دمنهور تعد أول جامعة تصدر قرار بعدم منح طلاب كلية التربية شهادة التخرج إلا بعد محو أمية هذا العدد من الأميين. فيما أوضحت الدكتورة غادة غتورى، عميد الكلية، أن الجامعة قامت بفتح 1400 فصل خلال العامين الدراسيين 2016/2017 و2017/ 2018 في إطار حرص الجامعة على إعلان المحافظة خالية من الأمية، مشيرة إلى أنه تم البدء في فتح 212 فصلًا تضم 1836 دارسًا خلال الشهر الماضى والجارى.