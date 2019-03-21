شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «الشروق» يحذر أصحاب «التوك توك» من السير داخل المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أصحاب مركبات «التوك توك» بعدم التواجد أو السير نهائياً داخل كردون المدينة، مؤكداً أنه سيتم التصدي بكل حسم والتحفظ على المركبات، وفرض غرامات مالية في حالة تواجدها داخل المدينة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأمن وشرطة التعمير طبقاً للقانون.

وأضاف رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز للحفاظ على الطابع الخاص للمدينة، والنهوض بها لتكون في مقدمة المدن العمرانية الجديدة، ونظراً لما تم رصده من خلال المرور الدوري لإدارة الأمن وشرطة التعمير لمركبة «توك توك» ماراً على الطريق الشرقي الجديد وسَيره داخل كردون المدينة بمفارق منطقة إسكان (100م)، وتم الضبط الفوري والتحفظ عليه بمقر الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مالكه.

وناشد جهاز المدينة المواطنين عند مشاهدة مركبات «التوك توك» سرعة الإبلاغ الفوري على الأرقام (01099558193/ 0224792168)، والمخصصة لطوارئ الجهاز على مدار الــ24 ساعة.