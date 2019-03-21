شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: إنشاء مترو الأنفاق يستغرق من 12 إلى 20 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، أن مدة تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالمنصورة يستغرق مدة كبيرة تتراوح ما بين 12 عاما من تاريخ بدء التنفيذ وتصل إلى 20 عاما في بعض المقترحات.

جاء ذلك في خلال اجتماع حل أزمة المرور والذي عقده المحافظ مع عدد من مسؤولي الهيئة القومية للأنفاق وأساتذة مركز الاستشارات والبحوث بكلية الهندسة جامعة المنصورة وخبراء شركة «سيسترا الفرنسية»، المسؤولة عن إعداد الدراسات الفنية لمترو المنصورة ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وعرضت الشركة 7 اقتراحات لحل الأزمة المرورية بمدينة المنصورة، منها 4 اقتراحات لإنشاء خطوط «الترام السريع» ومقترحان لـ«مترو الأنفاق» والمقترح الأخير لـ«المونورويل».

حيث بدأت الشركة بعرض مقترحين لتنفيذ مشروع المترو في مدينة المنصورة الأول إنشاء 4 خطوط بإجمالي أطوال 27،3 كيلو متر و40 محطة ويبلغ طول الخط الأول 9،9 كيلو متر وعدد محطاته 9 محطات ويربط بين الجامعة وجديلة، والخط الثاني بطول 8,8 كيلو متر و17محطة ويربط بين الجامعة وسندوب، والخط الثالث بطول 7,6 كيلو متر ويربط بين طلخا وسندوب وعدد محطاته 11محطة، والخط الرابع والأخير كامل بطول 1كيلو ويربط بين جنوب طلخا وجديلة وعدد محطاته 3 محطات فقط.

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واقترحت الشركة الفرنسية إنشاء خطوط للترام السريع داخل مدينة المنصورة، وفي الاقتراح الأول يبلغ إجمالي أطوال الخط المقترح 25 كيلو متر وإجمالي عدد المحطات 52 بطول 65 مترا للمحطة الواحدة، ويوجد 18 محطة منها للخط الأول الذي يبلغ طوله 8.1 كيلو متر و19 محطة للخط الثاني بطول 9.6 كيلو متر و15 محطة في الخط الثالث البالغ طوله 6.9 كيلو متر.

واستعرضت الاقتراح الثاني بإنشاء 4 خطوط 3 للترام السريع والرابع كابل بين جديلة وطلخا بإجمالي أطوال 28.9 كيلو متر للخطوط الأربعة حيث يبلغ طول الخط الأول 11.6 كيلو متر بعدد محطات 21 محطة، والخط الثاني 9.5 كيلو متر و17 محطة، والخط الثالث 6.8 كيلو متر بإجمالي عدد محطات 14 محطة، والخط الرابع والأخير بطول واحد كيلو متر بثلاث محطات، ويبلغ إجمالي المحطات في هذا المقترح 55 محطة، أما الاقتراح الثالث إنشاء أربعة خطوط منها ثلاثة للترام السريع وخط BRT بإجمالي 61 محطة و31.9 كيلو متر.

واستمع محافظ الدقهلية للمناقشات التي دارت بين الحاضرين عن أفضل البدائل المقترحة في الاقتراحات السبعة التي عرضتها الشركة الفرنسية لاختيار أفضلها وفق عدد من العوامل في مقدمتها التكلفة الإجمالية للمشروع وكذلك عدد الركاب الذين سيتم نقلهم يوميا على الخطوط.

واقترح إعداد فيلم تسجيلي يتضمن نتائج الدراسات التي أجرتها الشركة الفرنسية والتكلفة الكلية للمشروع للعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي مشروعات محافظة الدقهلية اهتماما كبيرا.

وأضاف قائلا: «سنضع تصوراتنا النهائية أمام الشركة الفرنسية لأخذها في الاعتبار عند إعدادها للتقرير النهائي الذي سيتم عرضه على الحكومة المصرية لاتخاذ قرارها بشأن إنشاء مترو المنصورة وتدبير التمويل اللازم للمشروع الذي يعد الأول خارج القاهرة الكبرى في مصر كلها».