شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1.. "الإسكان":عقود مع شركات عقارية بـ90 مليار جنيه توفر 160 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها ما قاله الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن تصدير البطاطس إلى تركيا سوف يبدأ فعليا اعتبارا من اليوم الخميس، بعد استيفاء جميع الإجراءات والشروط الفنية المطلوبة، وكذلك مصرع 8 عمال بإحدى شركات المقاولات مصرعهم وأصيب 7 آخرون، نتيجة انفجار خران أحد المصانع بمنطقة العين السخنة فى محافظة السويس، أثناء اختبار التشغيل للخزان.

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، توقيع عقود الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، وعددا من شركات التطوير العقارى.





التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أسر الشهداء المصريين، حيث زارت المنازل الأربعة لأسر الشهداء بحادث المسجدين الإرهابى بنيوزيلندا، وهم (الشهيد منير سليمان 68 عامًا، الشهيد أحمد جمال الدين 68 عامًا، الشهيد أشرف المرسى، الشهيد أشرف المصرى)





لقى 8 عمال بإحدى شركات المقاولات مصرعهم وأصيب 7 آخرون، نتيجة انفجار خران أحد المصانع بمنطقة العين السخنة فى محافظة السويس، أثناء اختبار التشغيل للخزان.





قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى بيان، إن تصدير البطاطس إلى تركيا سوف يبدأ فعليا اعتبارا من اليوم الخميس، بعد استيفاء جميع الإجراءات والشروط الفنية المطلوبة.





أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، القوائم الأولية للمرشحين بالانتخابات، بعد غلق باب التنازلات.





أكدت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أن التحدى الأكبر لقطاع المرافق، هو توفير خدمات الصرف الصحى، وخاصة بالمناطق الريفية، حيث استطاعت الدولة خلال الفترة الماضية توصيل خدمة الصرف الصحى لنسبة 65 % من سكان الجمهورية، منها 94 % من سكان المدن مقارنة بـ79 % فى عام 2014، و34 % من سكان المناطق الريفية مقارنه بـ12 % فى عام 2014.





قضت محكمة النقض اليوم الخميس برفض طعون المتهمين فى قضية فض اعتصام النهضة وتأييد الأحكام ضد المتهمين.

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قال الإدعاء الهولندى، إن المشتبه به فى هجوم أوتريخت سيمثل أمام المحكمة غدا الجمعة، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل.





استمرارا للجهود المبذولة لتنفيذ مخططات التنمية الشاملة وخلق مشروعات قومية جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومى فى كافة القطاعات وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى، وقعت شركة النصر للكيماويات الوسيطة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وشركة (thyssenkrupp) الألمانية بالتعاون مع شركة " بتروجيت "، عقد إنشاء مجمع الأسمدة الأزوتية بإجمالى 6 مصانع .





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة ، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.





قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التوقيع على عقود شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، وعدد من شركات التطوير العقارى، يأتى فى إطار تحقيق التنمية العمرانية على الأراضى مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات فى هذه العقود يبلغ 90 مليار جنيه ويستوعب 160 ألف فرصة عمل وفتح مجالات أكبر للسوق العقارى.





افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشرف صبحى وزير الشباب، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض زهور الربيع، فى الدورة رقم 86 له، اليوم الخميس، بحديقة الأورمان بالجيزة.





بعد قصة حب ظلت أكثر من 70 عاما، حقق الكاتب الصحفى حسين قدرى رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق البالغ من العمر 85 عاما، حلمه بالزواج من الأديبة عصمت صادق البالغة من العمر 81 عاما .



