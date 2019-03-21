شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود شراكة بين"المجتمعات العمرانية" وشركات تطوير عقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، توقيع عقود الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، وعددا من شركات التطوير العقارى.

ويتضمن الاتفاق توقيع شراكة مع 3 شركات للتطوير العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الأول بين شركة الأهلى للتنمية العقارية والهيئة لمشروع عمرانى متكامل على مساحة 144 فدان فى مدينة أكتوبر.

كما يتضمن الاتفاق الثانى التوقيع على عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أركان للاستثمار العقارى لمشروع عمرانى متكامل على مساحة 205 فدان بمدينة الشيخ زايد.

ويتضمن الاتفاق أيضا التوقيع على عقد شراكة مع شركة سوديك لمشروع عمرانى متكامل على مساحة 500 فدان بالشيخ زايد.

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