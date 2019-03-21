شكرا لقرائتكم خبر عن أحضان ودموع وزغاريد للغارمات عقب الإفراج عنهن بمناسبة عيد الأم..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت سجون طرة أحضان بين الغارمات المفرج عنهن بمناسبة عيد الأم وذويهن وأطفالهن، حيث انسابت الدموع وأطلقت النساء الزغاريد فرحا بالإفراج عنهن. وأقام قطاع السجون احتفالية بمناسبة خروج عددا من الغارمات بمناسبة عيد الأم، فى إطار السياسية العقابية الجديدة التى تنتهجها الأجهزة الأمنية. Advertisements وحضر الحفل اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية، وعددا من القيادات الأمنية داخل سجون طرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحضان ودموع وزغاريد للغارمات عقب الإفراج عنهن بمناسبة عيد الأم..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.