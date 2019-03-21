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وفاة مصرى فى الكويت عقب سقوطه من عقار قيد الإنشاء فى منطقة الجابرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الداخلية الكويتية وفاة مواطن مصرى عقب سقوطه من عقار قيد الإنشاء فى منطقة الجابرية، مشيرة إلى توجه قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ لمعاينة مكان الحادث.

ونقلت صحيفة "الراى" الكويتية عن مصدر أمنى، اليوم الخميس، إنه تبين أن الجثة تعود لشخص مصرى الجنسية، وقد أفاد المبلغ بأن هناك أشخاصا كانوا يعملون معه.

وأضاف المصدر أنه تم الاتصال بوكيل النيابة وإفادته بالواقعة بالكامل، وقد أفاد بتسجيلها وفاة شبهة جنائية، بعد ذلك حضر وكيل النيابة والأدلة الجنائية إلى الموقع وتم رفع جثة المواطن المصرى.

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