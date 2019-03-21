شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون مصري ألمانى لإنشاء مجمع للأسمدة الأزوتية بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا للجهود المبذولة لتنفيذ مخططات التنمية الشاملة وخلق مشروعات قومية جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومى فى كافة القطاعات وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى، وقعت شركة النصر للكيماويات الوسيطة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وشركة (thyssenkrupp) الألمانية بالتعاون مع شركة " بتروجيت "، عقد إنشاء مجمع الأسمدة الأزوتية بإجمالى 6 مصانع .

يأتى إنشاء المجمع ضمن المرحلة الثانية من مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة الذى يقام حالياً بمنطقه العين السخنة ومن المنتظر إفتتاح مراحله الأولى خلال الفترة القادمة ، ويهدف المشروع الذى تم توقيع عقدة إلى تعظيم الإستفادة من الموارد الإقتصادية المتاحة وزيادة إنتاج الأسمدة الأزوتية بما يغطى السوق المحلى وإستغلال تزايد الطلب العالمى على الأسمدة بتصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق العالمية .

وخلال مراسم توقيع العقد أكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أهمية إنشاء هذا المجمع الضخم بالتعاون مع الجانب الألمانى ، مؤكداً أن المجمع يعد قلعه صناعية ضخمه وإضافه هامة فى طريق التعاون بين مصر وألمانيا خاصه فى ظل العلاقات الإستراتيجية الراسخه التى تربط بين البلدين حكومة وشعباً.

Advertisements

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطه أن المجمع يساهم فى بناء قاعدة من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل في هذا المجال ، كذلك الإستعانة بالخبراء العالميين مع الإلتزام بمعايير السلامه والصحة المهنية ومعايير البيئه العالمية .

من جانبه أشاد ممثل شركة (thyssenkrupp) الألمانية بمستوى التنسيق والتفاهم بين ممثلى الجانبين لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس المجمع التى تسهم في تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع ، مشيراً إلى أن المجمع سيتيح منتجات جديدة من الأسمدة ذات جودة عالمية .

حضر مراسم توقيع العقد رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وعدد من ممثلى الجانبين المصري والألمانى.