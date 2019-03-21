مصرع 8 وإصابة 7 عمال فى انفجار خزان أحد المصانع بالعين السخنة فى السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 8 عمال بإحدى شركات المقاولات مصرعهم وأصيب 7 آخرون، نتيجة انفجار خران أحد المصانع بمنطقة العين السخنة فى محافظة السويس، أثناء اختبار التشغيل للخزان.
تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من نائبه، بوقوع انفجار خران بأحد المصانع بمنطقة العين السخنة فى محافظة السويس، أثناء اختبار التشغيل للخزان، مما تسبب فى مصرع 8 عمال وإصابة 7 آخرين، وجارى حصر أعداد الوفيات والمصابين.
انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام، والمتوفين لمشرحة المستشفى العام بالسويس، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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