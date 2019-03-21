شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقى أسر شهداء نيوزيلندا.. وابنة شهيد تهديها لوحة تخلد ذكرى والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أسر الشهداء المصريين، حيث زارت المنازل الأربعة لأسر الشهداء بحادث المسجدين الإرهابى بنيوزيلندا، وهم (الشهيد منير سليمان 68 عامًا، الشهيد أحمد جمال الدين 68 عامًا، الشهيد أشرف المرسى، الشهيد أشرف المصرى)، بحضور القنصل المصرى مينا باسيلى، ورئيس الجالية المصرية بنيوزيلندا غادة داود، ونائب رئيس الجالية ميلاد مكاريوس.

وقدمت ابنة الشهيد "أشرف المرسى" لوزيرة الهجرة، أثناء لقائها بأسرتها، لوحة تأبين لوالدها لتكن ذكرى، مؤكدة أنها ستلتزم بالوعد الذي قطعته لوالدها هي وأختها بأن يصبحن مهندستين.

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وقدمت السفيرة نبيلة مكرم واجب العزاء لأهالى الشهداء، بعد ما تم دفن جثث الضحايا اليوم، واستمعت إلى مطالبهم، مؤكدة أنه كان لزامًا علينا السفر لتقديم واجب العزاء وتقديم كافة الدعم لهم، والتأكيد على أن مصر لم ولن تنسى أبناءها فى الخارج.

كما زارت وزيرة الهجرة المصابين المصريين بالحادث، والاطمئنان على تلقيهم الرعاية اللازمة، متمنية لهم الشفاء العاجل، مؤكدة وقوف الدولة المصرية بجانبهم في كل الأوقات فهذا حقهم، ولذلك جاءت لزيارتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لهم ولأسرهم.

وعلى صعيد متواصل، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم مشاركتها غدًا فى حفل تأبين للشهداء والمصابين، الذى سيعقد عقب صلاة الجمعة غدًا، ويحضره سفراء وممثلو الدول الإسلامية، وتلقى رئيسة الوزراء النيوزيلندية كلمة به، وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنها ستضع الورود عند النصب التذكارى مكان الحادث، وستلتقى رموز الجالية المصرية هناك.