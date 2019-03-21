مصرع وإصابة 15 عاملا بشركة مقاولات بالعين السخنة بعد انفجار أحد الخزانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مصرع وإصابة 15 عاملا بإحدى شركات المقاولات فى العين السخنة، بعد انفجار أحد الخزانات أثناء اختبار التشغيل تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى السويس العام.

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