النقض تؤيد أحكاما بالمؤبد والسجن المشدد على 80 متهما في قضية "فض اعتصام النهضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، الأحكام الصادرة بحق 80 متهمًا بالمؤبد والسجن المشدد في قضية "فض اعتصام النهضة".

واستبدلت المحكمة عقوبة السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين، للسجن 3 سنوات دون مشدد.

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وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار سامح سليمان، قضت في وقت سابق، بمعاقبة المتهمين 379 متهمًا من بينهم 189 متهمًا محبوسين، بأحكام تتراوح ما بين السجن 3 سنوات للمؤبد، والبراءة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث فض اعتصام النهضة".

وكان النائب العام الراحل هشام بركات أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في أبريل 2015. ووجهت النيابة للمدعي عليهم تهم "تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها".

وفضّت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش يوم 14 أغسطس 2013 اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أدى إلى مقتل مئات منهم وعشرات من رجال الشرطة، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.