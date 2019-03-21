بالأرقام.. جهود الداخلية خلال حملات أمنية بـ 6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "السويس، الغربية، الفيوم، المنيا، الإسكندرية، كفر الشيخ"، حملات أمنية وانضباطية مكبرة لتحقيق الانضباط للشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط "قطعة سلاح ناري، قضية اتجار في المواد المخدرة، قطعة سلاح أبيض، 9 قضايا تموينية متنوعة، 40 مخالفة مرافق، 798 مخالفة مرورية، تنفيذ 486 حكم قضائي متنوع" بالسويس.

وفي الغربية تم ضبط "6 قطع سلاح ناري، 9 قضايا اتجار في المواد المخدرة، 4 قطع سلاح أبيض، 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 48 قضية تموينية متنوعة، 353 مخالفة مرافق، 762 مخالفة مرورية، تنفيذ 3184 حكم قضائي متنوع".

وضُبط خلال حملة بالفيوم "9 قطع سلاح ناري، 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، 3 قطع سلاح أبيض، 84 قضية تموينية متنوعة، 301 مخالفة مرافق، 11 قضية في مجال المسطحات، 924 مخالفة مرورية، تنفيذ 1054 حكم قضائي متنوع".

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وضبطت الأجهزة الأمنية خلال حملة أمنية بالمنيا "22 قطعة سلاح ناري، 10 قضايا اتجار في المواد المخدرة، 11 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 5 قطع سلاح أبيض، 446 مخالفة مرافق، 43 قضية تموينية، 3934 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 1661 حكم قضائي متنوع".

ونجحت القوات من ضُبط "3 قطع سلاح ناري، 25 قضية اتجار في المواد المخدرة، 88 قطعة سلاح أبيض، 42 قضية تموينية متنوعة، 268 مخالفة مرافق، 2648 مخالفة مرورية، تنفيذ 5165 حكم قضائي متنوع" بالإسكندرية.

وضُبط خلال الحملات "3 قطع سلاح ناري، 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، 2 قطعة سلاح أبيض، 72 مخالفة في مجال المسطحات، 10 قضايا تموينية متنوعة، 576 مخالفة مرافق، 1604 مخالفة مرورية، تنفيذ 1964 حكم قضائي متنوع" بكفر الشيخ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة للعرض على النيابة للتحقيق.