ضبط 13 ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وصلت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 13 ألف و133 قضية متنوعة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية. تحررت المحاضر اللازمة حيال كلواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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