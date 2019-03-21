ضبط صاحب محل حاول تهريب مبلغ مالي بميناء القاهرة الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط "محمد.هـ"، صاحب محل قطع غيار سيارات مستعملة" -مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، وذلك أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة لإحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول الأجنبية، وحال تمرير حقائبه على جهاز كشف الحقائب لوحظ وجود أجسام معتمة داخل إحدى حقائبه، وبتفتيشها عُثر بداخلها على 25 ألف و400 يورو، بالمخالفة للقانون. بمواجهته أقر بملكيته للمبلغ المالي المضبوط بهدف استيراد قطع غيار سيارات من الخارج. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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