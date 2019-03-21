القبض على أحد منفذي حادث إطلاق نار على 3 أشقاء بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، القبض على أحد المتهمين بإطلاق النار على دراجة نارية "توك توك" يستقله 3 أشقاء، مساء الأربعاء.

وقال مصدر أمني مسؤول إن المتهم يدعى "أحمد" أمكن ضبطه وبحوزته قطعة سلاح، وتم اقتياده للقسم للتحقيق، وسط جهود لضبط هاربين اثنين.

وأوضح المصدر أن المصابين هما: محمود مصطفى إبراهيم ومحمد وشقيقه "محمد"، لافتا إلى أن أحدهما أصيب بطلقة في القدم، والثاني برصاصة في اليد اليسرى.

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المجني عليه أحمد مصطفى إبراهيم عبد الفتاح، 31 سنة، أصيب بطلقتين الأولى فتحة دخول وخروج "دخلت من الظهر وخرجت من القلب" -حسب وصفه- والثانية بالجانب.

ورجحت التحريات الأولية ارتكاب الحادث بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي "خليل" و"جوهر" تعود تفاصيله إلى عام؛ بسبب خلاف على بيع أسطوانات البوتاجاز.

وانتقلت قوة من فرقة الجنوب إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته، والبحث عن كاميرات مراقبة بالطرق المؤدية إلى مسرح الجريمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.