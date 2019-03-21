ضبط حاوية بداخلها بضائع محظور استيرادها بميناء بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط حاوية بميناء بورسعيد وبداخلها إكسسوارات سيارات وبضائع محظور استيرادها.

وردت معلومات لإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، مفادها وجود أصناف غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها، داخل حاوية مشمولها "إكسسوارات سيارات"، قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد لصالح "السيد.أ"، 65 سنة، مقيم بمحافظة بورسعيد.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" أسفرت أعمالها عن ضبط "89 كاسيت سيارة مزود بخاصية G.B.S، 466 قطعة سلاح أبيض "كتر".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.