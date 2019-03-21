بمناسبة عيد الأم.. الداخلية تقدم مساعدات عينية لـ 250 حالة من أسر السجناء بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أقام قطاع الأمن الاجتماعي ممثلاً في إدارة شرطة الرعاية اللاحقة حفلاً بنادي ضباط الشرطة بالنزهة بمديرية أمن الإسكندرية، لتقديم المساعدات العينية على أسر المسجونين والمفرج عنهم بنطاق مديريات أمن "الإسكندرية، البحيرة، مطروح" وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم 2019.

وخلال الحفل تم تقديم المساعدات لـ "250" حالة من المفرج عنهم من السجون وكذا أسر المسجونين عبارة عن "97 جهاز كهربائي متنوع، 1000 كرتونة مواد غذائية، 21 ماكينة خياطة، 300 بطانية ولحاف، 900 قطعة "ملابس، شنط"، 13 مشروع صغير، 3 تروسيكل، 2 جهاز عروسة" بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.

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من جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

هذا وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وذلك استكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.