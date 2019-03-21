مؤتمر هيئة "مياه الشرب" يعرض التكنولوجيا الحديثة في المجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المؤتمر الدولي الأول للهيئة يناقش عدة محاور رئيسية تعرض التكنولوجيات الحديثة والمتطورة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة فيما يتعلق بالمناطق الريفية، وتعظيم إعادة الاستخدام للمياه المعالجة تبعاً للاشتراطات الصحية والبيئية.

وأوضح خضر، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء ويختتم غدا، أن المؤتمر يشهد مشاركة العديد من المحاضرين الدوليين والمحليين، ويأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، باستخدام جميع الموارد المائية المتاحة، وإعادة تدوير المياه واستخدامها في قطاع الري، بما يحقق استدامه المياه، وتلبية احتياجات وحقوق المواطن المصري التي كفلها الدستور، والمتمثلة في الحصول على مياه نظيفة مع التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش أيضا التحديات المتمثلة في مواجهة الفقر المائي، واستخدام تكنولوجيات تحلية مياه البحر لسد الفجوة المائية، وذلك تماشيا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن الهيئة تشارك أيضاً بجناح في المعرض الدولي "ووتركس"، تزامناً مع المؤتمر.

وأوضح المهندس إيهاب خضر أن المؤتمر يهدف إلى عرض إنجازات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤيتها 2030، وعرض التجارب والممارسات والتكنولوجيات الحديثة الناجحة دولياً ومحلياً من خلال جميع المهتمين بالمجال، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة بما يحقق الاستفادة المرجوة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في دعم قطاع المرافق (البنية التحتية)، بجانب جمع قادة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع الخبراء المحليين والدوليين والباحثين والمستثمرين لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات.

وأوضح أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي هي الجهة المسئولة عن تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمعظم محافظات الجمهورية، والتي تمثل أكثر من 75% من مشروعات البنية التحتية، وبحجم استثمارات تبلغ 9 مليارات جنيه في العام.

وأشار إلى أنه سيتم إقامة معرض على هامش المؤتمر، حيث ستعرض الهيئة نماذج لبعض المشروعات المُنفذة، مع عرض رؤيتها المستقبلية، والمشروعات المُخطط تنفيذها، حيث يُعد جناح الهيئة ملتقى للتواصل بين قيادات ومسئولي الهيئة؛ للاطلاع ومواكبة ما تقدمه المكاتب الاستشارية والشركات المُنفذة والموردين من أحدث التكنولوجيات العالمية، وتطبيقاتها في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وهشام آمنة، محافظ البحيرة، وسعيد عباس، محافظ المنوفية، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات وزارة الإسكان، وقيادات قطاعات المرافق.