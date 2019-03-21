بدء الجلسة الثانية للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
انطلقت قبل قليل، فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور علي عبدالعال.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة آراء رجال القضاء، وذلك بعد أن شهدت جلسة أمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري.
وشهدت جلسة أمس التأكيد على الشفافية والانفتاح في جلسات الحوار وأن التعديلات الحالية صياغتها ليست نهائية، ولها أهداف محددة وليست كتعديلات الماضي التى كانت بأغراض معينة.
وتضمنت المطالبات إعادة النظر في صلاحيات مجلس الشيوخ، وأن تكون أكبر منذ ذلك وبشكل فعال.
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