"مدبولي" يُسقط الجنسية المصرية عن شقيقين للعمل بجهاز أمني أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن شقيقين؛ لالتحاقهما بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية والعمل بجهازها الأمني دون الحصول على ترخيص.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 12 الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الوزراء، رقم 8 لسنة 2019، بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد أحمد خليل الشيخ، من مواليد فلسطين، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية وعمل بجهازها الأمني دون الحصول على ترخيص.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 9 لسنة 2019، بإسقاط الجنسية المصرية عن كمال أحمد خليل الشيخ، من مواليد من مواليد فلسطين وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية وعمل بجهازها الأمني دون الحصول على ترخيص.