محافظ الجيزة يوجه بإزالة تعديات شادر فاكهة بالدقي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

وّجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، بإزالة تعديات شادر فاكهة بشارع وزارة الزراعة، وذلك عقب ضبطه متعديًا على حرم الطريق العام ويعيق حركة المشاه على الأرصفة من خلال وضعه صناديق الفاكهة بعرض الرصيف دون مراعاة ترك مساحة للمواطنين للسير بها وغير ملتزم بشروط الترخيص الممنوحة له.

وقالت محافظة الجيزة في بيان اليوم، إن المحافظ استدعى على الفور مسئولي الإشغالات بالحي لرفع مخالفات الشادر واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله موجهاً إنذارًا بعدم السماح بتواجد مثل هذه المخالفات والتعديات على حرم الطريق وعدم التقصير في رفعها أولاً بأول.

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جاء ذلك خلال جولة المحافظ بحي الدقي للوقوف على مستوى النظافة ورفع الإشغالات بالحي، رافقة اللواء محمد رأفت السكرتير العام حيث تفقدا أعمال توسعة وتطوير شارع وزارة الزراعة وتركيب الإنترلوك للتسهيل على المشاه.

أكد المحافظ أنه سيتم تطوير الشارع وتجميله وصيانة أعمدة الإنارة المتواجدة به بالكامل وإصلاح أي مشكلات في طبقة الرصف، مشيراً إلى أن حي الدقي أزال عدد من الإشغالات والفروشات بشارع الشركات، وهو أحد الشوارع المتفرعة من شارع وزارة الزراعة تمهيداً لبدء أعمال تطويره وتجميع الباعة به لعدم تأثيرهم على المظهر الجمالي بالشارع الرئيسي وإعاقتهم لحركة المشاة.

وشملت جولة المحافظ تفقد شوارع: التحرير، النيل، الزراعة، 306 أمام المتحف الزراعي، وشارع مراد، وميدان الجيزة، وميدان النهضة.