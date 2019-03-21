الأرصاد تعلن توقعات طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوبها نهارًا، شديد البرودة ليلًا.
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.
والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا الجمعة، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 25
شبين الكوم 14 24
طنطا 14 25
دمنهور 13 21
الإسكندرية 14 21
بلطيم 14 21
مطروح 10 20
السلوم 10 20
سيوة 10 25
بورسعيد 16 21
دمياط 15 21
الزقازيق 14 24
الإسماعلية 15 25
السويس 13 25
العريش 14 21
رفح 12 20
رأس سدر 14 24
نخل 11 23
نويبع 18 25
طابا 12 23
كاترين 06 20
الطور 15 20
شرم الشيخ 20 26
الغردقة 16 28
مرسى علم 16 27
الفيوم 12 25
بني سويف 13 28
المنيا 13 28
أسيوط 12 29
سوهاج 12 30
قنا 13 31
الأقصر 16 32
أسوان 17 32
أبوسمبل 16 32
الوادي الجديد 17 32
شلاتين 18 29
أبورماد 17 28
رأس حدربة 19 28
حلايب 20 27
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