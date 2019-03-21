عزل 25 راكبًا بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات "الحمى الصفراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 25 راكبًا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من الخرطوم؛ لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة تاركو القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 25 راكبًا من جنسيات مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى.

ووجه الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات. ​