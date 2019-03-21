مصر | حبس خادمة لسرقتها مصوغات مخدومتها بالتجمع 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس خادمة لسرقتها مصوغات مخدومتها بالتجمع 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس "حسناء.م"، البالغة من العمر 23 سنة، خادمة، لسرقتها مصوغات مخدومتها بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من "منار. م" تتهم فيه خادمتها بسرقه مصوغاتها الذهبية بكسر دولاب غرفة النوم وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وبسؤالها اعترفت بإرتكاب واقعة السرقة وأرشدت عن مكان المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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مكتبا توثيق ناديي "الصيد" و"الأهلي" ينضمان لمكاتب نظام الشباك الواحد

تواصل وزارة العدل افتتاح مكاتب التوثيق بعد رفع كفاءتها، حيث انضم اليوم مكتب توثيق نادي الصيد بالدقي إلى سلسلة مكاتب التوثيق التي قامت وزارة العدل برفع كفاءتها وجاء اعتماد نظام الشباك الواحد للعمل به داخل مكتب التوثيق، ويقوم هذا النظام المميكن بالكامل على اختصار أوقات تقديم الخدمات للمواطنيين والمتاحة بمكتب التوثيق، كما أنه مزود بنظام خدمات النداء الآلي والبصمة الإلكترونية.

وجدير بالذكر أن وزارة العدل قد افتتحت ايضا مكتب توثيق النادي الأهلي بالجزيرة وكذا مكتب ضواحي المنيا واسيوط النموذجي وسوهاج النموذجي بعد رفع كفاءة هذه المكاتب وبالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجار حالياً تطوير مجموعة من المكاتب الأخرى تمهيداً لافتتاحها على ذات النهج الأمر الذي سوف يحدث نقلة نوعية في خدمات التوثيق على مستوى الجمهورية شمالاً وجنوباً