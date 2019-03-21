مصر | النقض رفض طعون المتهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقض رفض طعون المتهمين بـ"فض اعتصام النهضة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم من 3 سنوات إلى مشدد لـ3 سنوات سجن لاثنين، ورفض طعن لجميع المتهمين وتأييد الحكم عليهم بقضية "فض اعتصام النهضة"،

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، قضت بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 223 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 22 آخرين بالسجن 3 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 115 متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.

كما قضت المحكمة، بتغريم جميع المتهمين 39 مليون جنيه عما أتلفوه بحديقة الحيوان، والأورمان، ومحافظة الجيزة، وكلية هندسة جامعة القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة».