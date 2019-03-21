مصر | في أقل من ساعتين.. كشف ملابسات واقعة إطلاق النيران على 3 أشقاء بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أقل من ساعتين.. كشف ملابسات واقعة إطلاق النيران على 3 أشقاء بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في أقل من ساعتين في كشف ملابسات واقعة قيام مجهولين، بإطلاق أعيرة نارية صوب 3 أشقاء حال استقلالهم توك توك، ما أسفر عن مصرع أحدهم في الحال، وتبين أن 3 أشخاص من عائلة جوهر وراء ارتكاب الجريمة، لوجود خصومة ثأرية بين عائلتهم وبين عائلة خليل "عائلة المجني عليهم"، وتمكنت قوة أمنية من القبض على أحدهم ويدعى "أحمد. م.ح"، وضبط بحوزته سلاح ناري، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة أن المتوفي في واقعة إطلاق أعيرة نارية من قبل مجهولين يدعي أحمد مصطفى إبراهيم عبد الفتاح، 31 سنة، مصاب بطلقتين إحداهما أحدثت فتحة دخول من الظهر وخروج من القلب، والأخري بالبطن، كما أصيب شقيقيه محمد ومحمود بطلقتين احداهما مصاب بطلقة برجله، والأخر مصاب بطلقة بيده اليسري.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن المجهولين اللذان أطلقا أعيرة نارية صوب 3 أشقاء حال استقلالهم توك توك بمركز أبو النمرس، كان أحدهم يحمل طبنجة، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوبهم محدثين إصابتهم التي أودت بحياة أحدهم في الحال.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن المتهمين بارتكاب الواقعة من أفراد عائلة جوهر، بسبب وجود خلافات ثأرية بين عائلة المجني عليهم، "عائلة خليل" والعائلة الأخري منذ حوالي عام، بسبب خلاف بينهم حول بيع أنابيب البوتاجاز، ونشبت بينهم مشاجرة إنتهت بوفاة أحد أفراد عائلة جوهر.

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كان لقي شاب مصرعه، وأصيب إثنين من أشقائه، بطلقات نارية، بعدما أطلق مجهولين النيران، أثناء استقلالهم توك توك، بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقي الرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من الأهالي، بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية، صوب 3 أشقاء، حال استقلالهم توك توك بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد احمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة والنقيب مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وتبين قيام شخصين مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوبهم، محدثين إصابتهم التي أودت بحياة أحدهم في الحال، وتم نقل المصابين للمستشفي، وحالتهم الصحية حرجة.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، توصلت التحريات إلى أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت قوة أمنية من القبض على أحدهم وبحوزته سلاح ناري وجار ضبط المتهمين الهاربين وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

