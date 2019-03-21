مصر | مكتبا توثيق ناديي "الصيد" و"الأهلي" ينضمان لمكاتب نظام الشباك الواحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكتبا توثيق ناديي "الصيد" و"الأهلي" ينضمان لمكاتب نظام الشباك الواحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وزارة العدل افتتاح مكاتب التوثيق بعد رفع كفاءتها، حيث انضم اليوم مكتب توثيق نادي الصيد بالدقي إلى سلسلة مكاتب التوثيق التي قامت وزارة العدل برفع كفاءتها وجاء اعتماد نظام الشباك الواحد للعمل به داخل مكتب التوثيق، ويقوم هذا النظام المميكن بالكامل على اختصار أوقات تقديم الخدمات للمواطنيين والمتاحة بمكتب التوثيق، كما أنه مزود بنظام خدمات النداء الآلي والبصمة الإلكترونية.

وجدير بالذكر أن وزارة العدل قد افتتحت ايضا مكتب توثيق النادي الأهلي بالجزيرة وكذا مكتب ضواحي المنيا واسيوط النموذجي وسوهاج النموذجي بعد رفع كفاءة هذه المكاتب وبالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجار حالياً تطوير مجموعة من المكاتب الأخرى تمهيداً لافتتاحها على ذات النهج الأمر الذي سوف يحدث نقلة نوعية في خدمات التوثيق على مستوى الجمهورية شمالاً وجنوباً.