مصر | جهود شرطة التموين بالتعاون مع مديريتي أمن القاهرة والإسكندرية خلال 48 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهود شرطة التموين بالتعاون مع مديريتي أمن القاهرة والإسكندرية خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات أمن "القاهرة، الإسكندرية"، حملات تموينية مُكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 48 ساعة، وذلك على النحو التالي:

ضبط (10) قضايا أسطوانات بوتاجاز.. ضبط خلالها (89 أسطوانة بوتاجاز ).

ضبط (7) قضايا مواد بترولية.. ضبط خلالها (78210 لتر "سولار – بنزين").

ضبط (11) قضية دقيق مدعم وأقماح.. ضبط خلالها (11.600 طن دقيق).

ضبط (239) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

ضبط (18) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.. ضبط خلالها (220 كيلو جرام سكر– 7343 عبوة زيت طعام).

ضبط (3) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية.

ضبط (43) قضية فى مجال الغش الغذائى.. ضبط خلالها (43.003 طن مواد غذائية متنوعة – 61432 عبوة "عصائر، سناكس، صلصة، زيت طعام ).

ضبط (25) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (22.012 طن "فازلين، شحوم، أسمنت" – 5256 لتر "منظفات، زيوت").

ضبط (509) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص).

ضبط (37) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.. ضبط خلالها (2.352 طن لحوم وأسماك)

ضبط (19) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر.. ضبط خلالها (عدد 547 عبوة).

ضبط (7) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة الزراعية.. ضبط خلالها (5.750 طن أسمدة وأعلاف – 13699 لتر مبيدات- 534 عبوة مبيدات ).

ضبط (3) قضايا فى مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر.. ضبط خلالها (عدد 1200 قطعة "إكسسوار، محمول، غيار سيارات"– 2004 عبوة "أدوية").

مديرية أمن القاهرة

ضبط (72) قضية تموينية متنوعة، أبرز ما ضُبط خلالها (12 قضية عدم إعلان عن الأسعار- 13 قضية بدون شهادة صحية).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط المدير المسئول عن احدي المصانع لإنتاج زيوت الطعام "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. لقيامه بتصنيع زيوت طعام غير مطابقة للمواصفات القياسية، بإستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق لجمهور المستهلكين مما يسبب خطر على صحتهم.. حيث ضبط-200 برميل فارغ مُعد للتعبئة).ضُبط0 4.20طن زيوت طعام غير صالح للإستهلاك الآدم (4.02

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.