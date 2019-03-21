مصر | ضبط 72 قضية تموينية خلال 24 ساعة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 72 قضية تموينية خلال 24 ساعة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن حملة أمنية مكبرة لإحكام مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وإنفاذ برنامج عمل الحكومة المرتكز في أحد ثوابته على توفير مقومات بناء الإنسان المصري، من خلال توفير السلع والمنتجات الاستهلاكية الضرورية والتحقق من صلاحيتها للاستخدام الآدمي ووصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية تحت إشراف العميد محمد رجائي مدير تموين القاهرة عن ضبط 72 قضية تموينية متنوعة، منها 12 قضية عدم إعلان عن الأسعار، 13 قضية بدون شهادة صحية.

وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة باتخاذ كافة الأجراءات القانوينة حيال كل واقعة على حدا وأخطار النيابات المتصة لتولي التحقيقات.