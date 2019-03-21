مصر | القبض على صاحب محل لتزويره المحررات الرسمية بالساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على صاحب محل لتزويره المحررات الرسمية بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تقليد الأختام وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية بالساحل.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة قيام "عصام. س"، 51 سنة، صاحب محل كمبيوتر كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تقليد الأختام وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وعُثر بحوزته على العديد من المستندات والمحررات والأختام "منسوب صدورها لجهات حكومية وجميعها مزورة"، كما عثر على جهاز كمبيوتر كامل بمشتملاته وبفحصه تبين أنه يحتوى على العديد من الأختام والمستندات المعدة للتزوير التي تحمل أسماء عديد من الجهات الحكومية المختلفة "جميعهم مزورين").

وبمواجهته إعترف بإصطناع وتزوير المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.