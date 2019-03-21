أخبار مصر | "زيدان": 12 يوم عمل لنقل 118 قطعة أثرية من متحف التحرير للكبير (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيدان": 12 يوم عمل لنقل 118 قطعة أثرية من متحف التحرير للكبير (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار الثقيلة بالمتحف المصري الكبير، إن الإعداد لنقل 118 قطعة أثرية من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف الكبير، استغرق 12 يوما.

وأوضح "زيدان" أن في تلك المدة تمت أعمال الترميم الأولي للقطع، وأعمال الاستلام قبل إتمام عملية التغليف والنقل.

وأشار "زيدان" إلى أن إحدى القطع المنقولة مثلًا نموذج من نماذج المراكب الموجودة ضمن مجموعة الملك توت، وهي عبارة عن مركب مزود بزوج من المجاديف في مؤخرة المركب وقد تم الانتهاء من أعمال تقوية وحقن وتدعيم الأماكن الضعيفة والشروخ باستخدام ورق التشيو الياباني ومحلول مخفف من الكلوسيل.

وأكد "زيدان" أن فريق ترميم وزارة الآثار من إدارة مخازن الآثار وإدارة الترميم الأولي وتغليف ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير حرص علي اتباع أعلى معدلات الأمان في نقل هذه المجموعة نظرًا لحساسيتها الشديدة.

والمجموعة عبارة عن صندوق من مقتنيات الملك توت عنخ آمون من الخشب مطعم بالعاج والصدف، ومركب مزود بزوج من المجاديف، ومجمو من التماثيل المصنوعة من الخشب الملون والتي تصور الحياة اليومية في مصر القديمة.

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يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير كان فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ونظمت المسابقة المعمارية الدولية المفتوحة برعاية هيئة اليونسكو وتقدم معماريون واستشاريون من 83 دولة بتصورات ومشروعات معمارية بلغت في مجملها 1557 مشروعًا، وفي يوليو 2003 وزعت جوائز المسابقة المعمارية على الفائزون الأوائل ووصل مجموع الجوائز إلى 750 ألف دولار.

وشارك في التصميم الفائز 14 مكتبًا استشاريًا من خمس دول مختلفة، واستغرقت دراسة المشروع 3 سنوات بتكلفة بلغت 2 مليون دولار، تم كتابتها في 8 مجلدات.

وبدأت أعمال البناء والتشييد فى مايو 2005 بالتوازى مع استكمال المرحلة الأولى التى تضمنت أعمال التصميم، واشتملت المرحلة الثانية على بناء مركز ترميم الآثار، ومحطتي الطاقة الكهربية، ومحطة إطفاء الحريق، ومبنى الأمن، والمخازن الأثرية.

وتكلفت تلك المرحلة حوالي 240 مليون جنيه بما يوازي 43 مليون دولار تم تمويلها بالكامل من صندوق تمويل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار وقد احتوت محطة الطاقة الكهربائية على ماكينات التكييف المركزي والتحكم البيئي لتزويد مبنى مركز الترميم بالطاقة، كما تستخدم كمحطه بديلة لمبنى المتحف الرئيسي في حالة الطوارئ.

أما مركز إطفاء الحريق فقد تم تجهيزه بأجهزة مقاومة الحريق تتم إدارتها من قبل إدارة الدفاع المدني لخدمة المتحف وكذلك المنطقة المحيطة بالمتحف.