أخبار مصر | المتحف الكبير يستقبل 118 قطعة أثرية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحف الكبير يستقبل 118 قطعة أثرية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار الثقيلة في المتحف المصري الكبير، إن المتحف استقبل صباح اليوم 118 قطعة أثرية قاذمة من المتحف المصري في التحرير.

وأوضح زيدان أن من بين أهم هذه القطع صندوق من مقتنيات الملك توت عنخ آمون من الخشب مطعم بالعاج والصدف.

ونموذج من نماذج المراكب الموجودة ضمن مجموعة الملك توت، عبارة عن مركب مزود بزوج من المجاديف في مؤخرة المركب ويحتوي على مقصورة ملونه بألوان طبيع منها الأزرق المصري والأحمر واللون الأخضر.

وأضاف زيدان أن القطع المنقولة تضم أيضًا مجموعه من التماثيل المصنوعة من الخشب الملون والتي تصور الحياه اليومية في مصر القديمة.

يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير كان فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

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ونظمت المسابقة المعمارية الدولية المفتوحة برعاية هيئة اليونسكو وتقدم معماريون واستشاريون من 83 دولة بتصورات ومشروعات معمارية بلغت في مجملها 1557 مشروعًا، وفي يوليو 2003 وزعت جوائز المسابقة المعمارية على الفائزون الأوائل ووصل مجموع الجوائز إلى 750 ألف دولار.

شارك في التصميم الفائز 14 مكتبًا استشاريًا من خمس دول مختلفة، واستغرقت دراسة المشروع 3 سنوات بتكلفة بلغت 2 مليون دولار، تم كتابتها في 8 مجلدات.

وبدأت أعمال البناء والتشييد فى مايو 2005 بالتوازى مع استكمال المرحلة الأولى التى تضمنت أعمال التصميم، واشتملت المرحلة الثانية على بناء مركز ترميم الآثار، ومحطتي الطاقة الكهربية، ومحطة إطفاء الحريق، ومبنى الأمن، والمخازن الأثرية.

وتكلفت تلك المرحلة حوالي 240 مليون جنيه بما يوازي 43 مليون دولار تم تمويلها بالكامل من صندوق تمويل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار وقد احتوت محطة الطاقة الكهربائية على ماكينات التكييف المركزي والتحكم البيئي لتزويد مبنى مركز الترميم بالطاقة، كما تستخدم كمحطه بديلة لمبنى المتحف الرئيسي في حالة الطوارئ.

أما مركز إطفاء الحريق فقد تم تجهيزه بأجهزة مقاومة الحريق تتم إدارتها من قبل إدارة الدفاع المدني لخدمة المتحف وكذلك المنطقة المحيطة بالمتحف.