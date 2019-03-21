أخبار مصر | وزير الإسكان: الشراكة مع القطاع الخاص استمرار لتقدم وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإسكان: الشراكة مع القطاع الخاص استمرار لتقدم وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الشراكة مع القطاع الخاص تعد استمرارا لمسيرة التقدم والتطوير للمجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن ناحيته، أضاف المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن توقيع اتفاق الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، على إنشاء مشروع عمراني متكامل على مساحة ١٤٤ فدانا في مدينة السادس من أكتوبر.

وأشاد بالشراكة مع الحكومة في مجال التنمية العقارية، مؤكدًا أنها ذات نفع مشترك الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار "صبور" إلى أن المشاركة مع الدولة في هذه المشروعات الهامة يعمل علي توفير مساكن مناسبة ترتقي بمستوي معيشة المواطن المصري كما أنها ستوفر فرص عمل هائلة للشباب.

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وأشاد المستثمرون العقاريين الذين شاركوا في توقيع عقود الشراكة مع الحكومة لإنشاء مشروعات تنموية عمرانية بالتنسيق القائم الذي يصب في مصلحة الدولة.

ويتضمن الاتفاق توقيع شراكة مع ٣ شركات للتطوير العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الأول بين شركة الأهلي للتنمية العقارية والهيئة لمشروع عمراني متكامل على مساحة ١٤٤ فدانا في مدينة أكتوبر.

كما يتضمن الاتفاق الثاني التوقيع على عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أركان للاستثمار العقاري لمشروع عمراني متكامل علي مساحة ٢٠٥ أفدنة بمدينة الشيخ زايد.

ويتضمن الاتفاق أيضا، التوقيع علي عقد شراكة مع شركة سوديك لمشروع عمراني متكامل علي مساحة ٥٠٠ فدان بالشيخ زايد.