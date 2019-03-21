أخبار مصر | احتفالا بعيد الأم.. موانئ البحر الأحمر توزع الورود على الأمهات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالا بعيد الأم.. موانئ البحر الأحمر توزع الورود على الأمهات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت اليوم الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بعيد الأم بتوزيع الورود على السيدات بالهيئة لإدخال البهجة والفرحة على قلوبهم تقديرا لدورهن في منظومة العمل والتنمية والارتقاء بمستوى الأداء بالهيئة وتشجيعهم على بذل المزيد من العمل حيث أشاد اللواء بحري أيمن صالح رئيس الهيئة بدور المرأة في تقدم ورقي المجتمع وقدرتها على العطاء في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بجانب اهتمامها ورعايتها لأسرتها وأبنائها.

وأعلن امس المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (13) سفينة وتم تداول (456) شاحنة بضائع و(23) سيارة حيث شملت حركة الواردات (172) شاحنة و(17) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (284) شاحنة بضائع و(6) سيارة.

حيث يشهد ميناء سفاجا امس مغادرة العبارة محبة بينما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى محبة، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين بريدج وايلة ومغادرة السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة وبريدج وغادرت ثلاث سفن وهى ايلة، بريدج، سينا.

كما استقبل اول امس ميناء بورتوفيق البحرى القاطرة البحرية " تحيا مصر 1 " قادمة من الشركة المصرية لبناء السفن ومن المنتظر وصول القاطرة البحرية " تحيا مصر 2 " للميناء خلال ايام والقاطرتين بتكلفة اجمالية 230 مليون جنيه وقوة شد 70 طن، طول 36 متر، عرض 13 متر، غاطس 6 متر وسرعة 12 عقدة .

و ذلك لتدعيم الوحدات البحرية العاملة بموانى البحر الاحمر ورفع كفاءة الوحدات التى تستخدم لاعمال القطر والتدفيع والمصاحبة والمساعدة فى عمل المناورة والتوجيه للسفن القادمة والمغادرة حيث تتميز القاطرتين بالعمل بكفاءة عالية فى الظروف المناخية المختلفة لتواكب الاجيال الجديدة من السفن العاملة باعالى البحار كما تم تدريب الاطقم العاملة على القاطرة ورفع كفاءة الافراد للقدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والاجيال المتطورة من الوحدات البحرية.

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كما اعلن الانتهاء من تنفيذ 77 % من اعمال الخطة الاستثمارية لموانى البحر الاحمر حيث عقد مجلس ادارة الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر في وقت لاحق برئاسة اللواء بحرى ايمن صالح رئيس الهيئة وحضور اعضاء مجلس الادارة حيث بدء الجلسة بتوجيه الشكر للواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة السابق على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الهيئة مما أدى لحدوث طفرة فى اعمال التطوير بموانى البحر الاحمر وزيادة الايرادات.

و تناقش المجلس عدد من الموضوعات الهامة ومنها طلب شركة مكة للتوكيلات الملاحية لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ لسفن البضائع العامة بميناء سفاجا ووافق المجلس على الترخيص للشركة طبقا للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 مع التزام الشركة بكافة القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة الانشطة المرتبطة بالنقل البحرى وما يطرأ عليها من تعديلات.

كما ناقش المجلس تعديل فئات قرار الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن تحصيل نفقات اعادة الشىء لاصله عن الوقائع التى ترتكب داخل الموانى التابعة للهيئة وذلك نظرا لزيادة الاسعار وتكلفة اعادة الشىء لاصله وافق على تعديل الفئات للحفاظ على المظهر العام للموانى ووضع آلية لضبط سلوك الافراد المترددين والحد من الوقائع التى تضر بالبيئة والسلامة.

و وافق المجلس على زيادة فئات تعريفة الخدمات البحرية المؤداه لسفن شركة الجسر العربى المملوكة لها او المشغلة بمعرفتها بنسبة 8 % اعتبارا من 112019 وبنسبة 5 % اعتبارا من 112020 بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة المنعقدة فى القاهرة بحضور وزراء النقل بمصر والاردن والعراق.

كما استعرض صالح تقرير متابعة الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 20182019 التى بلغت 77% عن الفترة من 172018 حتى 2822019 وتحقيق 660 مليون جنيه ايرادات و366 مليون جنيه فائض ارباح خلال الفترة من 172018 حتى 31122018 وكذلك حركة تشغيل الموانى خلال الفترة من 172018 حتى 3112019 حيث تم تداول 3 طن بضائع عامة.