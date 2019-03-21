أخبار مصر | وزير الإسكان: توقيع عقود إنشاء 3 مشروعات عمرانية باستثمارات ٩٠ مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإسكان: توقيع عقود إنشاء 3 مشروعات عمرانية باستثمارات ٩٠ مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التوقيع علي عقود شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، وعدد من شركات التطوير العقاري، يأتي في إطار تحقيق التنمية العمرانية على الأراضي وبدء المشروعات بشكل أسرع الذي يحقق الاستفادة للطرفين.

وأضاف وزير الإسكان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الاستفادة تتحقق من حيث أصدار التراخيص وتسهيل الإجراءات، مؤكدا أنه كلما زادت العمليات التي تجري على الأراضي تزيد استفادة الدولة.

وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات في هذه العقود يبلغ ٩٠ مليار جنيه، وتستوعب ١٦٠ ألف فرصة عمل وفتح مجالات أكبر للسوق العقاري.

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وأوضح أن هناك اجتماع سيتم مع البنك الدولي لإشراك المطورين العقاريين في مشروعات الإسكان.

ويتضمن الاتفاق توقيع شراكة مع ٣ شركات للتطوير العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الأول بين شركة الأهلي للتنمية العقارية والهيئة لمشروع عمراني متكامل على مساحة ١٤٤ فدانا في مدينة أكتوبر.

كما يتضمن الاتفاق الثاني التوقيع علي عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أركان للاستثمار العقاري لمشروع عمراني متكامل علي مساحة ٢٠٥ أفدنة بمدينة الشيخ زايد.

ويتضمن الاتفاق أيضا التوقيع على عقد شراكة مع شركة سوديك لمشروع عمراني متكامل على مساحة ٥٠٠ فدان بالشيخ زايد.