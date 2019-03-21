أخبار مصر | ميناء دمياط يستضيف الاجتماع الأول للجنة العلاقات مع المؤسسات الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميناء دمياط يستضيف الاجتماع الأول للجنة العلاقات مع المؤسسات الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف شاهين، أنه استقبل وفد اللجنة حيث بدأ حديثه بالترحيب بأعضاء اللجنة الممثلين لموانئ مرسيليا وفالنسيا وهيئة الموانئ الإسبانية، هذا وقد انضم للاجتماع رئيس اللجنة من ميناء فينيسيا الإيطالي وممثلة ميناء باستيا الفرنسى عبر الفيديو كونفرانس.
وعرض استعداد الميناء لتقديم كامل الدعم للارتقاء بعمل الجمعية لخدمة باقى الأعضاء وخاصة أن ميناء دمياط له من المميزات ما يؤهله لذلك حيث يقع الميناء على خط التجارة العالمية( السويس_ جبل طارق )، كما يتمتع بقرب موقعه من قناة السويس وهو أهم شريان لتدفق التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وكذلك تمتعه بتوافر وسائط النقل المتعددة من نقل بحرى وبرى وعن طريق السكك الحديدية والممتدة على معظم أرصفة الميناء وأيضًا النقل النهري وذلك لقربه من نهر النيل وهو الأمر الذى يحقق ميزة تنافسية تجعلة منفردًا بين الموانئ المصرية.
وتطرق شاهين إلى الشهادات المختلفة الحاصل عليها الميناء مثل التطابق مع متطلبات الموافقة العالمية لنظام إدارة الجودة ISO 9001، والتطابق مع متطلبات الموافقة العالمية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 18001، والتطابق مع متطلبات المراجعة العالمية لنظام إدارة البيئة ISO 14001 حيث يعتبر ميناء دمياط ميناءًا أخضرًا Green Port وذلك لتوافر الإرادة القوية من قيادة الهيئة فى تطبيق منظومة OPS لإمداد السفن المتراكية على الأرصفة بالطاقة الكهربائية كأول ميناء فى مصر وأفريقيا وشرق المتوسط يطبق هذه المنظومة وما لذلك من فوائد لتقليل نسب الإنبعاثات الغازية وطبقًا لاتفاقية ماربول فى هذا الشأن وهو الأمر الذي أبهر ميناء كوبر السلوفيني في زيارتهم الأخيرة لميناء دمياط.
وتناول النقاش جدول اعمال اللجنة وسبل تعزيز التعاون بين الموانئ الأعضاء بالجمعية وخاصة فى مجال التدريب بالشراكة مع المعاهد والمؤسسات التدريبية المختلفة وجهود ميناء دمياط فى هذا الشأن بالتكامل مع باقى الموانئ الأعضاء وكذا تعزيز التبادل التجارى مع الموانئ الأعضاء، والتعاون بين جمعية موانئ المتوسط والجمعية الدولية للموانئ والمرافئ، وجمعية المتوسط للنقل السياحى واتحاد غرف التجارة والصناعة بالمتوسط.
وفى نهاية الإجتماع قام أعضاء اللجنة بجولة ميدانية لتفقد المرافق المينائية ومحطات الميناء المختلفة حيث أبدوا إعجابهم الشديد بإنتظام العمل والمعدلات العالية للشحن والتفريغ والأسلوب المنظم والتداول النظيف للبضائع كما ثمنوا جهود هيئة الميناء فى تقديم الدعم لمحطة الحاويات فى تعميق الأرصفة الخاصة بها وذلك لإستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات، كما أبدوا اعجابًا كبيرًا باسلوب انشاء الأرصفة الخاصة بمحطة البضائع متعددة الأغراض المنتظر افتتاحها قريبًا والتجهيزات التى تتمتع بها أرصفتها، وأيضًا الوحدات المتنقلة الخاصة بإمداد السفن بالطاقة الكهربائية ضمن منظومة OPS.
حضر اللقاء اللواء بحرى وليد عوض نائب رئيس مجلس الإدارة والإدارات المختصة بالهيئة، وكذا ممثلو هيئة قناة السويس الذين وجهت لهم الدعوة لحضور اللقاء بصفة مراقب.