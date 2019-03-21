أخبار مصر | ميناء دمياط يستضيف الاجتماع الأول للجنة العلاقات مع المؤسسات الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميناء دمياط يستضيف الاجتماع الأول للجنة العلاقات مع المؤسسات الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، عن أن هيئة ميناء دمياط استضافت لجنة ( العلاقات مع المؤسسات الدولية ) إحدى لجان جمعية موانئ البحر المتوسط في اجتماعها الأول بجمهورية مصر العربية باعتبار ميناء دمياط الميناء المصري الوحيد الذي وقع اتفاقية تأسيس الجمعية.

وأضاف شاهين، أنه استقبل وفد اللجنة حيث بدأ حديثه بالترحيب بأعضاء اللجنة الممثلين لموانئ مرسيليا وفالنسيا وهيئة الموانئ الإسبانية، هذا وقد انضم للاجتماع رئيس اللجنة من ميناء فينيسيا الإيطالي وممثلة ميناء باستيا الفرنسى عبر الفيديو كونفرانس.

وعرض استعداد الميناء لتقديم كامل الدعم للارتقاء بعمل الجمعية لخدمة باقى الأعضاء وخاصة أن ميناء دمياط له من المميزات ما يؤهله لذلك حيث يقع الميناء على خط التجارة العالمية( السويس_ جبل طارق )، كما يتمتع بقرب موقعه من قناة السويس وهو أهم شريان لتدفق التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وكذلك تمتعه بتوافر وسائط النقل المتعددة من نقل بحرى وبرى وعن طريق السكك الحديدية والممتدة على معظم أرصفة الميناء وأيضًا النقل النهري وذلك لقربه من نهر النيل وهو الأمر الذى يحقق ميزة تنافسية تجعلة منفردًا بين الموانئ المصرية.

وتطرق شاهين إلى الشهادات المختلفة الحاصل عليها الميناء مثل التطابق مع متطلبات الموافقة العالمية لنظام إدارة الجودة ISO 9001، والتطابق مع متطلبات الموافقة العالمية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 18001، والتطابق مع متطلبات المراجعة العالمية لنظام إدارة البيئة ISO 14001 حيث يعتبر ميناء دمياط ميناءًا أخضرًا Green Port وذلك لتوافر الإرادة القوية من قيادة الهيئة فى تطبيق منظومة OPS لإمداد السفن المتراكية على الأرصفة بالطاقة الكهربائية كأول ميناء فى مصر وأفريقيا وشرق المتوسط يطبق هذه المنظومة وما لذلك من فوائد لتقليل نسب الإنبعاثات الغازية وطبقًا لاتفاقية ماربول فى هذا الشأن وهو الأمر الذي أبهر ميناء كوبر السلوفيني في زيارتهم الأخيرة لميناء دمياط.

Advertisements