اليوم.. إجراء قرعة الحج بمديريات أمن القاهرة وأسوان وجنوب سيناء والمنوفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى القرعة العلانية، اليوم الخميس، بمديريات أمن "أسوان والقاهرة وجنوب سيناء والمنوفية".
جاء ذلك بعدما فتحت أقسام الشرطة أبوابها لتلقى طلبات حج القرعة لهذا العام، حتى 11 مارس الماضى، وسط إقبال كبير من المواطنين.
ويحظى الفائزون بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكي والمدنى والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.
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