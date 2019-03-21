​قبل ساعات من افتتاحه.. 10 معلومات عن معرض الزهور في حديقة الأورمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: يفتتح الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال ساعات، معرض الزهور الدولي في دورته الـ86 وسط أجواء احتفالية بمشاركة شركات أجنبية وعربية ومحلية وقيادات الوزارة. ويشهد المعرض ظهور زهرة "سبستيان"، التي يصل سعرها لـ2500. ويستعرض "الخليج 365" 10 معلومات عن المعرض، حسب بيانات وزارة الزراعة: 1- معرض سنوي يعد الأكبر والأقدم في المنطقة العربية. 2- تنظمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان على نصف مساحتها. 3- يفتتح غدًا الخميس ويستمر 45 يومًا. 4- تستهدف وزارة الزراعة الوصول إلى مليون زائر في هذه الدورة. Advertisements 5- يشمل عرضًا لمنتجات الصوب الزراعية، ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. 6- المعروضات من الزهور والمسطحات الخضراء ونباتات الزينة والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية. 7- لأول مرة يكون لقطاعات الوزارة وجودًا ضمن العارضين. 8- يعرض به ما يقرب من 600 نوع من النباتات النادرة والأشجار المعمرة. 9- 180 عارضًا ومشاركًا في المعرض بين شركات محلية وعربية وعلماء نباتات. 10- تبدأ أسعار الزهور من 5 جنيهات، حتى 2500 جنيه بحسب نوعية النبات.​ ​

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