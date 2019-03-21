وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

يفتتح الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان بالجيزة.

وتفقد أبو ستيت، أمس، أجنحة المعرض والشركات المشاركة فيه ووجه الدعوة للمواطنين بقضاء عيد الأم وعيد الربيع بحديقة الأورمان التي تحتوي على نباتات وأشجار نادرة.

وقال ابوستيت، إن هناك أكثر من 180 عارضا يشاركون بأفضل إبداعاتهم في كرنفال الربيع للزهور ونباتات الزينة خلال الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع الذي يعتبر الأقدم والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وقال إن الوزارة تتبع سياسة محددة لتنشيط وتحفيز المنتجين المصريين في مجال الزهور ونباتات الزينة والصناعات القائمة عليها والمرتبطة بها.

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وأوضح أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة عدد زوار المعرض إلى مليون زائر هذا العام ضمن خطتها إلى نشر ثقافة نباتات الزينة والزهور في المجتمع المصري.

وأشار وزير الزراعة إلي أن المعرض يقام على مساحة حوالي 14 فدانا وعدد العارضين هذا العام تجاوز العدد في الأعوام السابقة

يذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان على نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يوما.

ويشهد المعرض اهتماما متزايدا كل عام، وتستهدف الوزارة الوصول إلى مليون زائر في هذه الدورة. كما تهدف تحويله إلى حدث ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.