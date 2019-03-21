شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يفتتح الملتقى العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة الشباب والرياضة الملتقي العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة تحت شعار «هدف واحد.. حلم واحد» والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 20 حتى 27 مارس الجاري.

شهد الاحتفال كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والمستشار عبدالمنعم الشاعري، مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، والمهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، والدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي، ودليله كحيل رئيس الاتحاد الجزائري بمصر، والدكتور محمود حسن ممثل وزارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، ولفيف من أعضاء البرلمان المصري والأفريقي، وممثلي السفارات العربية والأفريقية بمصر.

كما شهد الاحتفالية وفود أفريقية وعربية من ذوي الإعاقة من دول جنوب السودان، السودان، اليمن، الجزائر، تشاد، نيجيريا، الصومال، بنين، بالإضافة إلى وفد مصر من ذوي الإعاقة.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الكلمة التي ألقاها خلال حفل الافتتاح، إن الملتقى يسعى لاكتشاف مواهب ذوى القدرات والهمم في الأعمال الفنية المختلفة، وتبادل الخبرات بين الشباب العربي والإفريقي في مجالات الإبداع.

وأضاف: «أن الملتقى يأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 وحرص القيادة السياسية على تبنى قضايا القارة السمراء واستعادة مصر لدورها القيادي الأفريقي وبناء علاقات الثقة والتعاون مع الأشقاء الأفارقة».

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وأوضح: «إننا نجتمع اليوم لنحتفل ونشاهد سوياً إبداعات أبنائنا الصغار من ذوى القدرات والهمم التي تعكس براءتهم ورؤيتهم للحاضر والمستقبل في أعمال فنية مبدعة تظهر لنا من خلال الأفلام القصيرة، والتصوير الضوئي، والأشغال الفنية، والتصوير الزيتي، فكلنا شغف لمشاهدة أعمالكم الإبداعية».

وتابع وزير الشباب «إننا نؤمن في الوزارة بالإبداعات الخلاّقة التي يتمتع بها الموهوبون من شباب مصر والدول العربية والإفريقية في مختلف المجالات ومنهم أصحاب القدرات والهمم الذين نعتبرهم نموذجاً للإرادة والتحدي».

واستطرد: «نسعى إلى تحقيق الاندماج الإيجابي لذوى القدرات والهمم في المجتمع إيماناً منا بقدراتهم وإمكانياتهم، كما نولي عناية خاصة برفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية».

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أنه يتم التوسع في توفير كود الإتاحة الهندسي لذوى القدرات والهمم في جميع المنشآت الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى زيادة المشاركة الدولية لأصحاب القدرات والهمم في مختلف البطولات والأنشطة الفنية والثقافية، مضيفاً أنه يتم العمل على مساواة أصحاب القدرات والهمم الحاصلين على الميداليات الأولمبية والعالمية والقارية على المستوى الدولي بالأسوياء في الجوائز المالية المقدمة لهم، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس السيسي والتي أعلنها في 24 ديسمبر الماضي خلال تشريفه لاحتفالية «قادرون باختلاف».

كما ثمن الوزير إنجازات البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الفترة من 14 حتى 21 مارس الجاري في إنجاز يؤكد قدرة أبناء مصر على مواجهة التحدي، وتحقيقهم للإنجازات والنتائج المبهرة في مختلف البطولات.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى مجهودات مكتب ذوي القدرات والهمم بالوزارة، وسعيه إلى تنفيذ سياسة واستراتيجية الوزارة في دمج أصحاب القدرات والهمم في مختلف البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة على مدار العام.