شكرا لقرائتكم خبر عن زومبا ورقص هندى وصالصا وفلامنكو احتفالاً بيوم المرأة فى الساقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت ساقية عبدالمنعم الصاوى بأعياد المرأة خلال شهر مارس من خلال حدث «عالم المرأة في يوم واحد»، الذي تنظمه كل عام، وبدأت فعاليات اليوم من الثامنة صباحًا، حيث نظمت الساقية بالتعاون مع فريق «يلا عجلة» وكابتن إيمان سليمان، سباق عجل في منطقة الزمالك، وكانت الساقية هي نقطة البداية والنهاية، بعدها بدأت الفعاليات في الجزء المخصص للسيدات من العاشرة صباحًا وفقرات زومبا ورقص هندى وشرقى وصلصا وفلامنكو، قدمتها كل من الفنانة ريم أحمد الشهيرة بـ«روكا» وماريونيتا وعائشة باباكار.

وشهد مسرح الحديقة فعاليات من الثانية عشرة ظهرًا، وكانت البداية مع عرض للدفاع عن النفس، قدمه المركز الثقافى الإندونيسى، وقدم مدرب الدفاع عن النفس في المركز كابتن أحمد المصرى عرضا عن فن اسمه «بنجاك سيلات»، وهو عرض ضمن لعبة قتالية إندونيسية اسمها «للبنجاك سيلات».

بعدها قدمت عضو فرقة التدخل في أثناء الطوارئ ومدربة وحدة الدعم النفسى في الهلال الأحمر المصرى هند الطوخى كلمة تحدثت خلالها عن دور المرأة في العمل التطوعى، ثم تحدث بعض مسؤولى مؤسسة أهل مصر عن أهمية الوقاية من مخاطر الحريق في المنزل.

وتحدث على محمد من فريق «يلا عجلة» وكابتن إيمان سليمان عن أهمية وفوائد العجل وبخاصة للسيدات، وأنها ليست مرتبطة بعمر أو وزن معين كما يعتقد البعض، وإنما هي رياضة يستطيع تعلمها الصغار والكبار.

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وخلال الاحتفال قدم أطفال «ماريونيتا شو» عرضًا استعراضيًّا.

واستكمالًا لفعاليات اليوم على خشبة مسرح البستان بالساقية تحدثت د.هبة مشالى عن الثقة بالنفس لدى المرأة وضرورة التوعية السليمة لنفسها بشكل دورى ومتتابع، وأن تستقى معلوماتها الذاتية والتثقيفية من المنافذ الموثوق بها، وألا تصدق كل ما يصدر عبر وسائل الإعلام بدون فحص وتدقيق مستمر، ومن بعدها صعدت د.جيهان أيوب لتتحدث عن تحويل الموهبة إلى مصدر رزق ودخل إضافى للعائلة بأكملها عن طريق الأعمال اليدوية وغيرها.

في حين تحدثت د.داليا أبوالعزم، الاستشارى بوحدة الاكتشاف المبكر بالمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة، عن سرطان الثدى وطرق الوقاية والكشف المبكر، وصعد بعدها المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى ورحب ببسنت نور الدين وهى من الشخصيات المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعبر «الصاوى» عن سعادته بحضورها يوم المرأة في أحضان الساقية، وتحدثت بسنت عن رحلاتها المختلفة والتى كانت في حلايب وشلاتين، ومنها عبر القرى والمحافظات الأخرى وتطرقت إلى دور المرأة فعليًّا في القرى والمحافظات المختلفة.

ورحب المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى بالفنانة ليلى عز العرب، وناقشها في عدد من الموضوعات، والتى كان أهمها نصائح توجهها للمرأة من خلال كونها نموذجًا فنيًّا معروفًا، وتلاها حوار مفتوح مع الكاتب واختصاصى التغذية إسلام إدريس، الشهير بـ«سفاح الفات»، مؤلف كتاب «لازم تاكل علشان تخس»، وتحدث عن أنواع الرجيم المختلفة، وصعدت د.نورهان قنديل خشبة المسرح وتحدثت عن الحياة الصحية والسليمة في ظل وجود الأطفال.

وأخيرًا تحدث الممثل تامر فرج عن الحياة بين الزوج والزوجة وأنهما مكملان لبعض وليس متضادان، وتم تسليم شهادات تقديرية للمشاركين والمتحدثين في الاحتفالية تقديرًا لجهودهم وحضورهم وسط جمهور الساقية ومشاركتهم اليوم الاحتفالى للمرأة.